В Подмосковье сын полгода травил «химией» мать и отчима

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; Telegram / ГСУ СК России по Московской области/ gsuskmosobl;5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина подмешивал в еду смертельно опасные вещества.

Житель подмосковной Балашихи подозревается в покушении на убийство собственной матери и ее мужа: 25-летний мужчина подмешивал яд им в пищу на протяжении полугода. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.

«Установлено, что с января по июнь 2024 года подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери и отчима», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в июне этого года потерпевшие пожаловались на сильное ухудшение самочувствия и обратились за помощью к медикам. Однако те не смогли установить точную причину состояния, поэтому пожилая пара обратилась уже к правоохранителям.

В рамках проверки была проведена экспертиза, которая показала наличие химических элементов и смертельно опасных соединений в продуктах питания. Кроме того, в квартире пожилых супругов была установлена скрытая камера, которая запечатлела, как подозреваемый «химичит» с едой и напитками.

Сейчас мужчина задержан и уже дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинения, решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ижевске неизвестный выкинул школьницу из окна.