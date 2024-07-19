Фото: 5-tv.ru

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Есть ли пострадавшие в результате атаки?

Украинские националисты совершили атаку на Луганск с помощью трех ракет ATACMS. Об этом 5-tv.ru сообщили в администрации города.

Попытка атаки со стороны киевского режима была пресечена — все ракеты сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

ВСУ ударили по Луганску тремя ракетами ATACMS. 5-tv.ru

«Три ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС», — сообщили власти города.

Сведений о пострадавших не поступало.

Там также уточнили, что в городе наблюдается задымление, однако оно не связано с атакой ВСУ. Всему виной — возгорание торговых павильонов и строительных отходов на улице Лутугинская, 133. Там работают экстренные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма.