ВСУ ударили по Луганску тремя ракетами ATACMS
Фото: 5-tv.ru
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Есть ли пострадавшие в результате атаки?
Украинские националисты совершили атаку на Луганск с помощью трех ракет ATACMS. Об этом 5-tv.ru сообщили в администрации города.
Попытка атаки со стороны киевского режима была пресечена — все ракеты сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).
ВСУ ударили по Луганску тремя ракетами ATACMS. 5-tv.ru
«Три ракеты ATACMS были сбиты, обломки ракет упали в поле, где началось возгорание травы. Погибших, пострадавших нет. На месте пожара работает МЧС», — сообщили власти города.
Сведений о пострадавших не поступало.
Там также уточнили, что в городе наблюдается задымление, однако оно не связано с атакой ВСУ. Всему виной — возгорание торговых павильонов и строительных отходов на улице Лутугинская, 133. Там работают экстренные службы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что десять безэкипажных катеров уничтожены за ночь у берегов Крыма.