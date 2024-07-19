Ивлеева кусает локти: Элджей показал свою новую девушку

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников знаменитостей. Кто стал избранницей исполнителя?

Знаменитый рэп-исполнитель Элджей, настоящее имя которого Алексей Узенюк, поделился с подписчиками фотографией со своей новой возлюбленной — певицей Аникой. Снимок артист выложил на странице в социальной сети, вызвав неоднозначную реакцию у пользователей.

Элджей поделился фото с новой девушкой. Instagram* / sayonarabo

Дело в том, что Узенюк несколько лет состоял в браке со скандально известной ведущей Анастасией Ивлеевой, поклонники которой до сих пор не могут смириться с разрывом пары. Знаменитости поженились в 2019 году, но счастливого финала не случилось — они разбежались в 2021-м.

Так, комментарии под снимком больше наполнены воспоминаниями о бывшей пассии певца, нежели поздравлениями с новой главой в жизни Элджея.

«Ощущение, что их развод с Ивлеевой был буквально вчера…»;

«Теперь встречается с копией Ивлеевой»;

«Настюха лучше»;

«Ивлееву решили добить»;

«На Ивлееву похожа», — пишут комментаторы.

Однако многие фанаты рэпера, безусловно, поздравили любимого артиста, отметив, что они не ожидали такого внезапного союза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропал рэпер Элджей.

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