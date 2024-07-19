В Магнитогорске из реки выловили мусорный пакет с телом девушки
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Горожанку искали на протяжении месяца.
Мусорный пакет с телом девушки обнаружили в реке Урал в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщает URA.RU.
«Пакет заметили с пляжа. Когда его доставили на берег, в нем нашли мертвую девушку», — приводит издание слова своего источника в силовых структурах.
Девушка была связана, а к пакету, куда поместили тело, примотан груз. Также сообщается, что у нее пробита голова.
Стоит отметить, что найденная в реке девушка — местная жительница, которую искали на протяжении месяца. По некоторым данным, она могла быть связана с мошенничеством и имела достаточное количество недоброжелателей.
Основная версия случившегося — умышленное убийство. По факту возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители расследуют загадочную гибель подростков под Иркутском — они прибыли на водохранилище, а затем исчезли.