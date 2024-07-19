В Магнитогорске из реки выловили мусорный пакет с телом девушки

Фото: 5-tv.ru

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Горожанку искали на протяжении месяца.

Мусорный пакет с телом девушки обнаружили в реке Урал в городе Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщает URA.RU.

«Пакет заметили с пляжа. Когда его доставили на берег, в нем нашли мертвую девушку», — приводит издание слова своего источника в силовых структурах.

Девушка была связана, а к пакету, куда поместили тело, примотан груз. Также сообщается, что у нее пробита голова.

Стоит отметить, что найденная в реке девушка — местная жительница, которую искали на протяжении месяца. По некоторым данным, она могла быть связана с мошенничеством и имела достаточное количество недоброжелателей.

Основная версия случившегося — умышленное убийство. По факту возбуждено уголовное дело.

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