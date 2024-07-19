«Синий экран смерти»: глобальный сбой произошел в системах Windows

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Парализована работа аэропортов, железнодорожных операторов и даже ресторанов быстрого питания.

Глобальный сбой в работе систем Windows мог привести к приостановке работы ряда аэропортов в США, странах Евросоюза и других государствах. Об этом сообщают сразу несколько западных СМИ — Forbes, The Economic Times и CNN.

Почему произошел сбой в системах Windows

Сбой в системах Windows носит глобальный характер. Как пишет Register, это может быть связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. В частности, пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с операционной системой Windows 10.

Американский портал The Verge также связал сбой с последним обновлением программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Устройства и серверы, на которых оно установлено, «отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки».

Сбой у Windows повлиял на работу аэропортов, банков и ж/д операторов

На фоне глобального сбоя ряд аэропортов и авиакомпаний мира приостановили работу. Так, сообщалось о проблемах с бронированием билетов и регистрацией у турецкой авиакомпании Turkish Airlines. РИА Новости в компании сообщили, что специалисты работают над восстановлением работы.

О задержках рейсов сообщил немецкий аэропорт Берлин-Брандербург. Пассажиры также не могут пройти регистрацию на рейсы. Компания-оператор аэропортов Испании Aena сообщила, что воздушные гавани страны столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе». Сбой в системах Windows повлиял на работу индийской авиакомпании Indigo и крупнейшего железнодорожного оператора Великобритании Govia Thameslink Railway.

Вещание из-за технического сбоя приостановил и британский телеканал Sky News, точные причины названы не были. При этом в Японии прекратили работу рестораны быстрого питания McDonald's, посетители не могут оформить заказ через приложение. Между тем жители штата Аляска в США столкнулись с проблемой при попытке связаться со службой спасения.

Сбои произошли и в работе мировых банков и торговых бирж.

Когда работа систем Windows восстановится

В компании Microsoft позднее заявили, что специалисты работают над восстановлением систем Windows, принимаются меры для стабилизации ситуации.

«Наши сервисы все еще сталкиваются с постоянными улучшениями, пока мы продолжаем принимать меры по стабилизации», — написала компания на официальной странице в социальной сети X.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская корпорация Microsoft прекратила подписки на свои облачные сервисы у более чем половины организаций из России.