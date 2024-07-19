«Носит на руках»: Савичева рассказала, что считает «красным флагом» в мужчинах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Какое поведение у партнера должно вызывать тревогу по мнению певицы?

Самый большой «красный флаг» для певицы Юлии Савичевой в отношениях с мужчиной — когда он сразу предлагает выйти за него замуж. Об этом исполнительница хита «Высоко» рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

«Сразу же хочет жениться. Это прям, мне кажется, первый „красный флаг“. Когда все очень быстро, знаете, так происходит», — поделилась артистка.

Савичева добавила, что тонны комплиментов и знаков внимания в самом начале знакомства также являются для нее тревожным сигналом. По ее мнению, это может означать, что с этим мужчиной и отношениями что-то не так.

«Когда миллиард комплиментов, каких-то восхищений. На руках понесли, розами завалили — это, мне кажется, один большой „красный флаг“!» — уверенно сказала певица.

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