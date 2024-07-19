Военный самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении

Фото: www.globallookpress.com / lena Mayorova

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В результате ЧП есть погибшие.

Самолет Минобороны Армении потерпел крушение в 20 километрах к северу от Еревана. Об этом сообщили в МВД республики.

В результате крушения военного самолета погибли два человека, они были членами экипажа. По предварительной информации, борт выполнял учебно-тренировочный полет. Других подробностей ЧП не приводится.

«Минобороны выражает глубокие соболезнования членам семьи летчиков, их близким и сослуживцам», — сказал в беседе с ТАСС пресс-секретарь военного ведомства Армении Арам Торосян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Robinson R44II с тремя пассажирами и одним пилотом на борту пропал ночью в Якутии. На месте уже проводятся поисково-спасательные работы, для этого используют самолеты авиакомпании «Полярные авиалинии».