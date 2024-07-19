ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; УФСБ по Ставропольскому краю; 5-tv.ru

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Подозреваемый оказался связан с террористической организацией.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, который планировал совершить уроженец одной из стран Центральной Азии в городе Ессентуки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Силовики не допустили террористический акт в Ставропольском крае, который готовил член террористической организации ИГ* («Исламское государство»*). Уточняется, что мужчина планировал устроить взрыв на автовокзале, причем до этого он провел разведку.

Террорист изучил время, когда будет массовое скопление людей, подобрав место для закладки самодельной взрывчатки — его составляющие он спрятал в тайнике в съемном гараже. Отмечается, что после теракта мужчина планировал покинуть Россию, уехав в Сирию.

Сотрудники ФСБ своевременно задержали выходца из Центральной Азии, а затем изъяли из его тайника компоненты самодельного взрывного устройства. Более того, правоохранители нашли по месту жительства задержанного пропагандистские материалы террористического характера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru писал, как в этом же месяце ФСБ задержала другого члена этой же запрещенной организации в Республики Адыгея. Причем им также оказался выходец из Центральной Азии.

* — террористическая организация, запрещенная в России