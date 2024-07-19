Фото: Reuters / Hollie Adams

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Что так не нравится лидеру киевского режима в действиях американского политика?

Президент* Украины Владимир Зеленский обрушился с обвинениями на кандидата в лидеры США Дональда Трампа касаемо его позиции по конфликту. Об этом глава киевского режима заявил в интервью BBC.

Зеленский считает, что работа с администрацией Трампа в случае его победы на выборах в США «будет тяжелой».

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине», — заявил Зеленский.

При этом недавно появилась информация о том, что политики могут провести телефонный разговор в пятницу, 19 июля. В таком случае звонок станет первым разговором Зеленского с Трампом с тех пор, как второй покинул Белый дом. Бывший американский лидер и теперь уже кандидат в президенты США не раз заявлял, что смог бы за сутки завершить конфликт на Украине.

Недавно Трамп даже выбрал критикующего помощь Украине сенатора Джеймса Дэвида Вэнса своим вице-президентом, а также заявил о нелюбви к санкциям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский пожаловался на премьера Венгрии Виктора Орбана из-за его визита в Россию. Глава киевского режима призвал страны Европы не учитывать его мнение по конфликту на Украине.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.