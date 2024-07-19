«Ощущение эйфории»: почему людей начинает непреодолимо тянуть друг к другу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sabrina Vani; Личный архив Ирины Гуляевой; 5-tv.ru

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Некоторые утверждают, что им понадобилось всего пара секунд, чтобы влюбиться в своего избранника. Неужели такое бывает?

Когда людей непреодолимо тянет друг к другу и между ними возникает некая химия — значит, произошла «синхронизация» с партнером. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог, сексолог Ирина Гуляева.

По ее словам, такие люди находятся «на одной волне». Они ощущают своего человека, слышат и понимают его. Все эмоции, переживания и потрясения, как физические, так и эмоциональные, передаются партнеру.

«То, что чувствует другой человек, этот человек чувствует на своем теле. Вот это называется „сонастройка“ и „синхронизация“. Она может быть и через жесты, и через движения, и даже через дыхание друг с другом», — объясняет специалист.

Гуляева подчеркивает: «синхронизироваться» с избранником — это вложить время, эмоции и усилия для создания гармонии и комфорта в отношениях.

Взаимное единение обычно происходит почти сразу после первого знакомства. Психолог отмечает, что происходит подобное тогда, когда двум людям спокойно друг с другом. Их энергия направлена на партнера и как будто сливается в одну общую. Неспроста существует выражение «встретить свою вторую половинку» — в жизни так действительно бывает. Причем одной из причин является биохимия человека.

«И сюда даже входит ощущение эйфории, когда у людей после общения возникает такой энергетический подъем, что им хочется общаться дальше», — объяснила Ирина Гуляева.

Именно поэтому кому-то буквально через две секунды после первой встречи кажется, что они уже влюбились. Люди даже начинают синхронно двигаться: переставлять ноги, руки, двигать головой или дышать. Потом оказывается, что у таких людей полностью совпадают интересы, невысказанные желания, вкусы и ценности.

Эксперт добавляет, что такая синхронизация происходит сама по себе и создается на «энергетическом» уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заставляет людей влюбляться с первого взгляда.