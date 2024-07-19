«Божественный юмор»: Куликова рассказала о подходе Ширвиндта к молодым артистам
Актриса Куликова: Ширвиндт обучал молодежь искусству юмора в Театре сатиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
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Режиссер работал в Театре сатиры больше 50 лет.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт активно делился с новичками своим подходом к юмору во время работы в Театре сатиры. Об этом в беседе с aif.ru рассказала актриса Мария Куликова, проработавшая там 13 лет.
«А мы все знаем, что юмор у него невероятный, божественный», — вспомнила свою работу с легендарным режиссером актриса.
По ее словам, Ширвиндт сильно любил репризы — юмористические сценки в театре. Он отсмастривал и расставлял свои акценты, когда выпускался новый спектакль. Куликова уверена, что режиссер крайне профессионально подходил к юмору, а еще обучил своему искусству и молодежь.
Куликова призналась, что не может выкинуть из головы сцену, когда зал на тысячи зрителей взрывается фонтаном хохота и аплодисментов.
Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года. Артист скончался в больнице в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-главу Театра сатиры Александра Ширвиндта посмертно удостоили кинопремии «Ника».