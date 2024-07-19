Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для семилетнего Никиты

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика врожденный порок сердца — ему срочно требуется новая операция.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне героем нашего сюжета стал семилетний Никита с врожденным пороком сердца. Несмотря на то, что ребенок уже перенес несколько операций, ему срочно требуется новая, в Германии.

На нее нужно порядка трех миллионов рублей! Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму, и даже больше. За сутки вы перечислили три миллиона 25 тысяч 176 рублей. Большое вам спасибо!