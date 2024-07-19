Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

Сторонники политика уверены, что он сможет снова сделать «Америку великой» и наладит отношения с Россией.

То, о чем и так знали все, наконец-то произошло. Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на пост президента США от республиканцев. Их съезд сейчас проходит в Милуоки.

И, несмотря на то, что его согласие — это чистая формальность, слова бывшего, а теперь может быть и будущего главы Белого Дома, привели публику в настоящий экстаз.

За политическим шоу, на котором вершится судьба Америки, следит и корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Съезд республиканцев проходит на арене Fiserv. Это — площадка, которая используется для спортивных мероприятий и концертов. Но сегодня здесь выступает Дональд Трамп.

После покушения в Пенсильвании съезд республиканцев охраняют, как военный объект. Полиция на велосипедах и лошадях. Шерифы, коммандос и периодически зависающий вертолет. Чем ближе выступление Трампа, тем больше людей в очереди.

Республиканцы словно соревнуются, чей костюм оригинальнее. Один из них приехал на съезд со своим щенком Вэгсом.

«Есть много причин. Одна из них — наша экономика. Миграционный кризис. Я просто акцентирую внимание на том, что важно для меня и многих американцев. Трамп построил пограничную стену четыре года назад и работал над ней. Это администрация остановила строительство и в некоторых местах разрушила ее. В нашей стране миграционный кризис», — говорит житель США.

Франсуа продает сувенирку с Трампом. Эти футболки, по его словам, очень популярны, ведь «все любят Дональда Трампа».

«Я люблю Россию. Хотел бы я, чтобы Владимир был здесь. Владимир Путин, вы знаете, он сильный человек», — говорит продавец.

Эти слова здесь, в Милуоки, говорили многие собеседники, когда узнавали, что мы из России. Некоторые из них уверены, что Трамп в качестве президента США сможет наладить отношения с РФ.

«Наши отношения были крепостью, было взаимное уважение. И это то, что Джо Байден потерял, когда речь зашла о российско-американских отношениях», — заявляет американка.

«Если бы Трамп был у власти, то никакого конфликта на Украине не было бы», — убежден Алвин Порти.

Трамп выходит на сцену с речью впервые после покушения на митинге в Пенсильвании. Как всегда, в своем репертуаре — под песню Back In Black. Это выражение значит: «возвращение на коне».

Это формальность, но Трамп объявляет: он согласен быть кандидатом от республиканцев.

«Либо мы воспрянем все вместе, либо развалимся по одиночке. Сегодня я с гордостью принимаю вашу номинацию на выдвижение в президенты США!» — провозглашает Трамп.

На сцене с ним — телеведущий Такер Карлсон, рестлер Халк Хоган.

«Но что случилось на прошлой неделе? Они стреляли в моего героя! Они попытались убить следующего президента Соединенных Штатов Америки. Это перешло все границы! Трамп снова будет президентом! Трамп снова сделает Америку великой!» — убежден Халк Хоган.

«Когда он встал после того, как ему стреляли в лицо, встал окраваленный и поднял свою руку, думаю, в этот момент произошла трансформация. С этого момента он больше не политический кандидат или бывший президент, или будущий президент. В тот момент он стал лидером нации!» — убежден Такер Карлсон.

После покушения рейтинг Трампа пошел вверх. На съезде в Милуоки — ползала с повязками на ухе в знак солидарности с лидером.

Трамп встретился с главой секретной службы США Кимберли Читл. Это ее сотрудники должны были охранять экс-президента на митинге в Пенсильвании.

«Я услышал громкий свистящий звук и почувствовал, как что-то ударило меня по-настоящему. Мне очень сильно стукнуло в правое ухо, и я сказал себе „Вау, что это было“. Я понимал, что это могла быть только пуля», — признается Трамп.

И вот уже со всех сторон на Байдена давят свои же, чтобы он снялся с выборов. Washington Post цитирует Обаму: тот призывает президента подумать о жизнеспособности своей кандидатуры. А он — на больничном. Ковид. Официально: легкие симптомы со стороны верхних дыхательных путей.

«Это не личное, но мне кажется, теперь всем понятно, что-то, что мы наблюдали в течении последнего времени, он, вы понимаете, он просто не… Я не уверен, что он способен выполнять свою работу, скажу это так», — говорит спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Как сплетничают американские СМИ, Байден попросил провести опрос, чтобы узнать, каковы шансы у вице-президента Камалы Харрис. И по факту готов сойти с дистанции. А это, как утверждают журналисты, может произойти уже в ближайший уикенд.