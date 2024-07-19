Встречный пал и авиация: как идет борьба с лесными пожарами в Якутии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Хижняк; 5-tv.ru

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За последние сутки расчетами «Авиалесоохраны» Якутии ликвидировано 20 и локализовано 16 крупных очагов.

В Якутии продолжают бороться с лесными пожарами. Огонь угрожает населенным пунктам, и пока ситуация остается напряженной. Пламя стремительно захватывает новые территории из-за аномальной жары и сильного ветра.

Чтобы справится с пожарами, специалисты прибегают к необычной тактике — сами поджигают лес. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Кутуков.

Мобильная группа «Авиалесоохраны» очень быстро грузится в вертолет. У них есть буквально полчаса, чтобы связаться с центром и уточнить обстановку. Масштабы лесных пожаров с воздуха видны идеально. Каждый очаг, каждый метр тлеющей земли — как на ладони. Они меняют позицию и высаживаются там, где ситуация критическая.

«Получается, высадили нас, и ветер встречный на нас пошел. И сейчас делаем встречный пал, потому что пожар шел на нас», — объясняет инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения «Авиалесоохраны» Константин Смирных.

Только за последние сутки расчетами «Авиалесоохраны» Якутии ликвидировано 20 и локализовано 16 крупных очагов лесных пожаров на площади больше 100 гектаров. Тушить, в основном, приходится вручную, при помощи ранцев и лопат.

Самые крупные очаги — именно там, где на технике не подобраться. Мобильные группы сменяют друг друга и постоянно передислоцируются, чтобы не попасть в западню и не оказаться в безвыходной ситуации.

«Сейчас это трава горит сильно. Верхового молодняка мало, поэтому можно еще поймать. Терпеть! Надо уметь работать. И слаженность группы», — говорит инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения «Авиалесоохраны» Егор Николаев.

Всего в якутских лесах работает больше полутора тысяч человек. Тайга в этом году горит сильнее, чем обычно. Ветер постоянно меняется и контролировать пламя становится все сложнее.

Парашютисты «Авиалесоохраны» проводят окарауливание лесного пожара. Это важно сделать прямо сейчас, иначе очаг может разгореться вновь. С помощью бензопил и ранцев с водой они дотушивают тление и последние языки пламени.

На сильный дождь надежды пока нет. Но уже сегодня сразу в нескольких районах погодные условия позволят подключить к тушению самолет-амфибию Бе-200. Это даст пожарным небольшую передышку и позволит перебросить десант туда, где обстановка гораздо хуже.