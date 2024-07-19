Уже более 30% месячной нормы: когда в Москве закончится дождь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Осадки начались в столице ночью. Вместе с ними произошло и долгожданное падение температуры воздуха.

Более 30% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за ночь. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы в официальном Telegram-канале.

После изнуряющей жары Москву накрыл затяжной дождь. Первые капли упали уже ночью в пятницу, 19 июля. Вместе с тем понизилась и температура воздуха, сегодня, как ожидается, она не поднимется выше плюс 25-26 градусов. Больше всего осадков, как уточнили в комплексе, выпало на северо-западе Москвы, в Зеленограде и Новой Москве.

В течение дня дождь не прекратится. Как уточнил в беседе с ТАСС ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в городе может выпасть еще от пяти до десяти миллиметров осадков, в отдельных районах — до 20 миллиметров. Во второй половине дня дождь утихнет и примет «кратковременный характер».

Кроме того, жителей и гостей Москвы предупреждают о сильных дождях, грозах и сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

В выходные, 20 и 21 июля, в Москве также могут пройти кратковременные дожди. Днем воздух будет прогреваться от плюс 21 градуса до плюс 25-26 градусов. Похожая погода сохранится еще на несколько первых дней следующей недели. Получается, на ближайшие дни жара покинула Москву, горожане наконец-то смогут насладиться типичной для столицы погодой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и области из-за жары стали появляться гости с юга — осы пелопеи и сколии-гиганты. Жители столицы и Подмосковья также в последнее время часто встречают испанских слизней.