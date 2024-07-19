В Тюмени нашли пропавшего 12-летнего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Мальчик сбежал из дома вечером 18 июля. Где он все это время находился?

В Тюмени нашли 12-летнего мальчика, пропавшего вечером 18 июля. Об этом сообщило издание URA.RU, информацию подтвердили также в Управлении МВД по Тюменской области.

«Ночью 19 июля и сегодня утром сотрудники полиции разыскивают мальчика. Говорят, что сбежал из дома и не вернулся. Опрашивают сотрудников магазинов и учреждений в районе Ново-Патрушево», — говорится в сообщении

Пресс-служба УМВД по Тюменской области подтвердила данную информацию, уточнив, что ребенок ушел из дома на улице Николая Зелинского около 19:00, а сообщение о пропаже поступило в районе полуночи. Проводились поисковые мероприятия.

Позже в ведомстве сообщили, что мальчик найден. По предварительной информации, в отношении ребенка не было совершено противоправных действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ижевске 25-летний мужчина заманил школьницу на 17 этаж жилого дома на улице 10 лет Октября и сбросил ее вниз. Сам он погиб, выпав следом. Школьнице было 12 лет.