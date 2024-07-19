Это делают все: названы неочевидные причины воспаления десен

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Так ли безопасно использование зубочистки после еды?

Одной из причин воспаления десны может стать травма зубной щеткой из-за неправильно подобранного средства. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-гигиенист Инна Гришина.

«Пациенты очень часто не соблюдают правила чистки зубов, тем самым травмируя десны», — отметила специалист.

По мнению эксперта, травмировать десну можно не только щеткой, но и зубной нитью, а также межзубным ершиком. Гришина порекомендовала тщательнее подбирать средства по уходу за полостью рта. Среди других причин воспаления десен она выделила прорезание зубов у ребенка и недостаточную заботу о полости рта, следствием которого является размножение микробов.

Врач также призвала ни в коем случае не использовать зубочистки для избавления от застрявшей пищи — это травмирует десну. Гришина указала и на возможное временное воспаление, которое происходит после приема лекарств, но после завершения приема оно затухает.

Употребление человеком острой, соленой, кислой, очень горячей, а также твердой пищи при воспалении десен может сделать только хуже, подчеркнула врач. В случае возникновение ноющей боли и отеке с покраснением следует сразу обращаться к стоматологу. Дело в том, что гингивит можно лечить и в домашних условиях, но если человек заболеет пародонтитом, то без хирургического вмешательства уже не обойтись, заключила врач.

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