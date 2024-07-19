Луна не образует аспектов: как лучше провести 19 июля
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Утром позвольте себе немного расслабиться. А какие дела запланировать на вечер?
Многие сегодня, 19 июля, могут чувствовать себя достаточно расслабленно и сонно. Как оказалось, самое время собраться с мыслями и дать себе небольшую передышку — этим утром Луна не образует аспектов, а значит с делами можно не спешить. Об этом астролог Василиса Володина рассказала в своем Telegram-канале.
Бодрость появится с 11:00 по московскому времени — включится секстиль к Сатурну. В этот период можно решить все «скучные» дела и вопросы, вроде разбирательств с документами или похода к начальнику.
«Сдаем отчеты, оплачиваем счета, чтобы уйти на выходные с чувством выполненного долга», — посоветовала астролог.
Не получится особо расслабиться прямо до конца дня — за неделю накопились домашние дела, с которыми лучше разобраться до наступления долгожданных выходных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, гороскоп на 19 июля для всех знаков зодиака. Что сегодня ожидать от звезд?