Луна не образует аспектов: как лучше провести 19 июля

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Утром позвольте себе немного расслабиться. А какие дела запланировать на вечер?

Многие сегодня, 19 июля, могут чувствовать себя достаточно расслабленно и сонно. Как оказалось, самое время собраться с мыслями и дать себе небольшую передышку — этим утром Луна не образует аспектов, а значит с делами можно не спешить. Об этом астролог Василиса Володина рассказала в своем Telegram-канале.

Бодрость появится с 11:00 по московскому времени — включится секстиль к Сатурну. В этот период можно решить все «скучные» дела и вопросы, вроде разбирательств с документами или похода к начальнику.

«Сдаем отчеты, оплачиваем счета, чтобы уйти на выходные с чувством выполненного долга», — посоветовала астролог.

Не получится особо расслабиться прямо до конца дня — за неделю накопились домашние дела, с которыми лучше разобраться до наступления долгожданных выходных.

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