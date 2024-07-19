В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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В обозначенное время пилот не вышел на связь.

Вертолет Robinson R44II с тремя пассажирами и одним пилотом на борту пропал ночью в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что на воздушном судне примерно в 0:40 по местному времени сработал аварийный радиомаяк. Это произошло в 80 километрах от села Чагда в Якутии, заявили в ведомстве.

Сейчас на месте уже проводятся поисково-спасательные работы, для этого используют самолеты авиакомпании «Полярные авиалинии». В СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее 5-tv.ru писал, как в конце июня вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области — в результате инцидента погибли несколько человек.