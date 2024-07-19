Один человек погиб и семеро пострадали в результате взрыва в Тель-Авиве

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На месте инцидента работают экстренные службы. Что стало причиной случившегося?

Один человек погиб в результате взрыва в центре израильского города Тель-Авива, также пострадали семь человек. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

«Во время поисков экстренными службами в квартире неподалеку от места взрыва было обнаружено тело бездыханного мужчины», — указали в израильской газете.

Сообщается, что в больницу были доставлены семеро человек — у них диагностированы легкие ранения. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пояснили, что взрыв стал результатом падения летательного аппарата, причем сирены не сработали. Отмечается, что взрыв произошел на углу двух улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем — рядом с американским посольством.

Сейчас на месте уже работают израильские силы безопасности, а инцидент тщательно расследуется.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ ликвидировала военного лидера радикального движения ХАМАС в Хан-Юнисе.