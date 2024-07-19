«Девчонка»: Ковальчук рассказала, на какой возраст себя ощущает

Ковальчук чувствует себя почти на десять лет моложе биологического возраста

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певице уже за сорок, но внешне так никогда и не подумаешь.

Певица Юлия Ковальчук не стесняется своего возраста. В этом году артистка отметит 42-летие, но она вовсе не ощущает своего биологического возраста.

«В душе я ощущаю себя какой-то очень легкой, в чем-то экстремальной девчонкой лет 32», — призналась в социальной сети знаменитость.

Такого же мнения и ее близкие. По мнению родных людей, выглядит она значительно младше своих лет. Такая оценка очень польстила Ковальчук.

«Доченька назвала цифру, даже близко не соответствующую реальности (14 лет), но лишь от большого желания, чтобы мама не старела. Мама тоже мне очень польстила, и сказала, что мне можно дать 31-32 года», — добавила звезда.

Чтобы выглядеть моложе своих лет, Ковальчук приходится прилагать немало усилий. Но в этом ей очень помогают ее дети, которые не дают расслабиться маме ни на минуту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, готова ли Юлия Ковальчук пожертвовать снова своим телом ради рождения еще одного ребенка.