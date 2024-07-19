В Турции задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Фото: www.globallookpress.com / Marcel Kusch

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Для задержания правоохранителям пришлось провести операцию.

В турецком городе Аланья местные правоохранители задержали россиянина, находившегося в розыске Интерпола. Об этом сообщило агентство Anadolu, ссылаясь на заявление губернатора.

По какой статье мужчина разыскивался, неизвестно. В сводках он упоминается, как «гражданин И. В.». Чтобы его задержать, пришлось организовывать полномасштабную операцию. Была задействована группа по расследованию преступлений жандармерии и группа общественного порядка Жандармского управления округа. После задержания его направили в Центр репатриации провинциального миграционного управления.

«Обнаружив, что гражданин И. В. находится в международном розыске Интерпола, сотрудники полиции задержали подозреваемого в результате операции, проведенной в районе Оба», — отметили в материале.

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