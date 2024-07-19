Тема передачи немецких ракет Taurus Украине заморожена
Фото: IMAGO/Uwe Koch / ТАСС
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У канцлера страны Олафа Шольца появились дела поважнее.
На повестке обсуждения в бундестаге больше не стоит вопрос снабжения Украины ракетами Taurus. Этой новостью с «Известиями» поделился Герольд Оттен, член комитета по обороне немецкого федерального собрания.
«В настоящий момент это больше не обсуждается в бундестаге. Об этом говорили ранней весной, в марте и апреле, но сейчас больше нет. Канцлер Олаф Шольц достаточно четко заявил, что не хочет их отправлять», — резко заявил чиновник.
Другой депутат бундестага Евгений Шмидт уверен, что этот вопрос больше и не поднимется.
«Пока тема отправки Taurus ушла с повестки дня. У нас есть другие насущные темы», — сказал он.
Причину отмены решения Шольц ранее объяснял в одном из интервью — они не могут отправлять дальнобойное оружие туда, где не имеют возможности его полностью контролировать.
Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии.