Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Украинский лидер отметил — он самолеты ждет уже полтора года.

Запад так и не отправил на Украину обещанные истребители F-16. На это президент* страны Владимир Зеленский пожаловался в интервью телеканалу BBC, отметив — прошло уже полтора года.

При этом он поблагодарил за то вооружение, которое страна получила. Однако подчеркнул — F-16 все же очень нужны для противостояния господству России в воздухе и «разблокировании неба».

Тем временем, Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился саммит НАТО для Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.