Без пересадок: Мьянма рассматривает вариант запуска прямых рейсов из Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Snatenkov; 5-tv.ru

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Если страна сможет рассчитывать на большое количество туристов, задуманное получится осуществить.

Из Москвы в Мьянму могут запустить прямое авиасообщение. Как выяснили «Известия», власти республики рассмотрят такой вариант при условии увеличения туристического потока.

Пока без пересадок в эту страну могут добираться только новосибирцы. Как считают эксперты, именно отсутствие прямого перелета из крупных российских транспортных узлов сдерживает развитие туризма между государствами.

С 1 июля в Мьянме для жителей России продлен до 30 дней срок пребывания без оформления въездных документов. А в сентябре будет подписано соглашение о полном безвизовом режиме.

На фоне западных санкций направление юго-восточной Азии становится все более востребованным у россиян. А там делают все, чтобы путешественников становилось больше. Так Вьетнам продлил срок безвизового пребывания в стране до 45 дней.

Уже ведутся переговоры о введении аналогичных правил с Малайзией. Кроме того, в планах запустить прямое сообщение с Индонезией и Филиппинами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таиланд заменил временный безвиз для россиян на постоянный.