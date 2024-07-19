Стражи моря: как Черноморский флот защищает бухты Крыма от атак ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Остановить безэкипажные катера противника нужно как можно дальше от берега — они напичканы взрывчаткой и поражающими элементами.

Уничтожают вражескую технику, причем не только на земле или в воздухе, и моряки черноморского флота. Боевики регулярно используют для террористических атак безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой. И основная задача наших бойцов — уничтожать морские беспилотники задолго до их приближения к берегу. Как это получается — узнала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

Авиация обнаружила вражеский морской беспилотник. Патрульный катер на огромной скорости выходит на боевую задачу.

Обычно такие погони происходят ночью или на рассвете. Излюбленная тактика ВСУ атаковать мирных жителей полуострова в утренние часы, рассчитывая на снижение бдительности наших бойцов. Но, как обычно, такие маневры не прокатывают.

«Раптор» — самый быстрый катер на вооружении флота. Он буквально летит по волнам, развивая скорость до 48 узлов. Это почти 90 километров в час. Из-за мощной брони его называют водоплавающий танк. В этот раз цель небольшая, и достаточно нескольких членов экипажа, чтобы уничтожить противника.

Непрерывные пулеметные очереди. Прямо по курсу безэкипажный катер. Идет на полной скорости. Его не подпускают близко. Стреляют со всех орудий.

Остановить безэкипажные катера нужно как можно дальше от берега. Они напичканы взрывчаткой и поражающими элементами. Расстояние между патрульным «Раптором» и морским камикадзе каких-то две тысячи метров. Командир принимает решение — прицельно бить в электронный блок и обездвижить БЭК.

«При поражении электронной части безэкипажного катера, он обездвиживается, находится в дрейфе и после этого можно производить уничтожения его со всего вида уничтожения — авиация, катер — без разницы», — говорит командир патрульного «Раптера».

Только прошлой ночью были уничтожены десять таких морских камикадзе. А вот кадры объективного контроля — как это происходит. В небо поднимается столб густого черного дыма.

«Была массовая атака, сначала они применили БПЛА самолетного типа, после этой атаки сразу пошли безэкипажные катера, начали наступать. Первый, который на нас заходил. Он на нас заходил прямо. Я двух выстрелов уничтожил его», — делится рулевой сигнальщик отряда ПДСС с позывным «Стич».

А эти парни работают совершенно бесшумно и практически незаметно. Боевые пловцы мониторят акваторию Черного моря. Ориентируются в толще воды даже ночью.

Противник безуспешно пытается отправить к нашим берегам диверсионную группу. Их тут же обнаруживает подводный спецназ. В руках специальное подводное оружие. Попасть в цель непросто — вода искажает зрение. Поэтому тренировки с погружением проходят каждый день.

«Осмотрели район, признаков не обнаружено… Тренировки необходимы для поддержания готовности водолазов», — объясняет военнослужащий отряда ПДСС с позывным «Циклоп».

Как правило, ВСУ пытается атаковать бухты Севастополя одновременно с двух направлений — с моря и неба. Систематически наводят на мирных людей баллистические ракеты. Но, все террористические акты предотвращают на подходе к городу.