Леса в огне: пожар в заповеднике Якутии локализован

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

Тушить пожар помогали парашютисты-десантники.

Огонь в Якутии угрожает населенным пунктам. В регионе сейчас полыхают 134 природных пожара, и пока ситуация остается напряженной. Пламя стремительно захватывает новые территории благодаря аномальной жаре и сильному ветру. В одном из районов огонь вплотную подошел к лагерю спасателей, которым приходится работать буквально вслепую. Из зоны бедствия репортаж корреспондента «Известий» Романа Кутукова.

Завораживающее и пугающее зрелище — пламя «пожирает» траву, уничтожает деревья… Сильный ветер и жаркая погода могут сделать из небольшого возгорания самый настоящий верховой пожар. Это происходит прямо сейчас — огонь в считанные минуты распространяется на большой площади. Находиться здесь очень опасно.

И обстановка становится все более угрожающей. Ветер резко меняется. В густом дыму сотрудники «Авиалесоохраны» осознают: огонь приближается вплотную к их лагерю — так называемому «табору». Молниеносное решение — пустить встречный пал — самим поджечь траву, чтобы остановить распространение стихии.

«Есть угроза „табору“ и людям. Как видите, ветер очень сильный. Ну, вроде, если так не соврать, порывы ветра — 15 метров в секунду где-то есть, вообще ничего не видно», — рассказывает инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения «Авиалесоохраны» Константин Смирных.

Для опытных пожарных такие ситуации — в порядке вещей. Теперь их жизни ничто не угрожает. Можно приступать к основной работе. Один из процессов называют «окарауливанием» — нужно тушить маленькие очаги, не допускать тления почвы. В ход идут и лопаты, и бензопилы… Благо, воду для специальных ранцев можно набирать недалеко из реки.

«Если этого не сделать, пожар обязательно выйдет и дальше пойдет по лесу, и больше гектаров леса может сгореть. Если даже верховой, не дай бог, случится, пожар может даже очень далеко пойти», — говорит парашютист-пожарный якутского отделения «Авиалесоохраны» Семен Пестряков.

В Якутии за сутки ликвидировали возгорание на площади 70 тысяч гектаров. При этом девять природных пожаров остаются на особом контроле местного МЧС. С начала июля в республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. На борьбу со стихией бросают дополнительные силы.