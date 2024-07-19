«Живот виден»: бывший Волочковой пристыдил жену за неидеальное после родов тело

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Елена Николаева родила чуть более двух месяцев назад. Но, по мнению бизнесмена, должна была уже щеголять по пляжу с плоским животом.

Бывший муж скандальной балерины Анастасии Волочковой пристыдил свою нынешнюю супругу Елену Николаеву. Поводом послужило то, что телеведущая посмела показать на пляже неидеальный живот. Об этом Николаева сама и рассказала в социальной сети.

Летний отдых Николаева и Игорь Вдовин решили провести в Черногории. С собой в путешествие они взяли старшего сына Александра, а младшего, Романа, оставили дома с няней. Его телеведущая родила чуть более двух месяцев назад. И пока вернуть себе былые формы не успела. Но прятаться от окружающих не стала и отправилась без зазрения совести на пляж. Надела закрытый купальник и стала фотографироваться. Кадры опубликовал журнал Woman.

«Живот виден. Не выкладывай», — процитировала Николаева слова своего мужа, увидевшего, что она публикует фото в леопардовом купальнике.

Но Николаева на зло мужу все же опубликовала кадры и отметила, что циничный взгляд на мир не поможет в создании светлого будущего. Ее поддержали многие интернет-пользователи.

К слову, о романе бизнесмена и журналистки стало известно в 2019 году. У Вдовина и Николаевой первый сын родился в 2021 году. Вместе они также воспитывают дочь Ариадну, которую родила от бизнесмена Анастасия Волочкова. Известно, что Николаева сумела наладить с ней контакт.

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