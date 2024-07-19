20-летняя Катя Адушкина назвала себя старухой
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Блогер не может угнаться за более молодыми коллегами.
Блогер Катя Адушкина считает себя старой. Об этом девушка сама рассказала во время записи подкаста «Ниче святого».
Признаки «старости» Адушкиной в том, что она не успевает, по своему признанию, за стремительно меняющимися трендами.
«Я иногда чувствую себя уже пожившей жизнь. Особенно сейчас, когда постоянно появляются новые блогеры и все быстро меняется. Когда появился TikTok, это было как ножом по сердцу. Я всю жизнь делала горизонтальные ролики, по 10 часов монтировала своими руками. А теперь залетают вертикальные… на 15 секунд. Тогда я поняла, что старуха», — жалуется блогер.
Впрочем, звезда не намерена опускать руки. Она уверена, что догонит тех коллег, которыми считает молодыми.
«Но я учусь контролировать это, учусь отбрасывать плохие мысли», — уверенно заявила Адушкина ведущему подкаста.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники блогера Кати Адушкиной оценили ее дебютный альбом.