В Словакии напали на депутата, не поддержавшего осуждающую Россию резолюцию

Фото: www.globallookpress.com / Rafal Klimkiewicz

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Из-за нападения депутату пришлось отменить встречу с гражданами.

В Словакии напали на депутата Павла Люптака, не согласного с резолюцией об осуждении якобы российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Он представлял интересы партии SNS (Словацкая национальная партия — Прим. ред.). О вопиющем случае рассказал коллега пострадавшего Иван Шевчик.

«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», — сообщил Шевчик в социальной сети.

Более никакой информации Шевчик не написал, но пообещал рассказать, как только он узнает какие-либо еще детали инцидента. Вместе с тем он отметил, что намеченную Люптаком встречу с гражданами пришлось отменить.

К слову, два месяца назад в Словакии напали на премьера Роберта Фицо. После заседания кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать. В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние. Главу правительства экстренно госпитализировали в больницу.

После медики сообщали, что несмотря на тяжелое состояние премьера Словакии, он пошел на поправку. Вскоре его выписали и перевели на домашнее лечение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к какому сроку приговорили отца экс-депутата Рады Зиновия Парасюка* за нападение на консульство РФ.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

