Для защиты: в РФ могут запретить продажу номеров умерших в течение трех лет

В РФ могут запретить продажу номеров умерших в течение трех лет

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Переживая утрату близкого, многие не в состоянии заблокировать номер, а это может привести к серьезным последствиям для них самих.

В России могут ввести запрет на продажу номера телефона умершего в течение трех лет. С таким предложением к главе Минцифры Максуте Шадаеву обратился ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж. С документом ознакомились «Известия».

В документе отмечено, что вопрос сохранности персональных данных умерших людей — владельцев SIM-карт операторов связи до сих пор остается вне правового поля. До сих пор родственники усопшего не знают точных действий, куда им обращаться и что делать после того, как человек перестал пользоваться номером в связи со смертью.

«Помимо того, что для родственников умершего человека сильным эмоциональным потрясением становится появление контакта в мессенджерах со статусом „В сети“, новый держатель карты также может получить доступ к банковским счетам, аккаунтам на государственных и иных сервисах», — сказано в документе.

Вместе с тем Кудж предложил обязать операторов связи указывать на своих официальных сайтах порядок действий для родственников усопшего, а также необходимость удалять номер телефона с государственных и иных сервисов после расторжения договора.

«Эта инициатива имеет не только очевидный морально-этический аспект. Но также касается безопасности данных и защиты собственности умерших людей и их наследников. Надеюсь, наша инициатива найдет понимание», — подытожил он.

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