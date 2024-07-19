«Оградить невозможно»: Алсу призналась, как дочки отнеслись к разводу родителей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Наследницам певицы 18 и 16 лет.

Певице Алсу не удалось оградить двух дочерей от новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Как к краху семьи отнеслись наследницы, знаменитость рассказала 5-tv.ru на фестивале «Белые ночи» в Петербурге.

«Ничего не говорят, они любящие, замечательные детки, моя душа, мое сердце. Как их оградишь? Никак. Естественно, все везде, в открытом пространстве», — сказала артистка.

В мае стало известно — певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов разводятся. В браке звездная пара прожила долгие 18 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах супруге. Даже ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также не брезгует ее подругами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие планы у певицы Нюши на жизнь после развода.