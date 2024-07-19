Американский политический аналитик оценил шансы Камалы Харрис сменить Байдена

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tierney L. Cross - Pool via CNP; 5-tv.ru

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У действующего вице-президента есть один очень серьезный недостаток.

Вице-президент США Камала Харрис не сможет заменить трампа в качестве кандидата на пост президента США. Об этом 5-tv.ru рассказал американский аналитический аналитик Гарланд Никсон.

Прежде всего, заметил эксперт, политика Демократической партии фальшива.

«Вопрос „кто может быть лучшим кандидатом“, не отвечает на вопрос, кто будет кандидатом, потому что Демократическая партия в какой-то степени сама загнала себя в ловушку. Они утверждают, что выступают за справедливость для меньшинств, для женщин, но я не согласен, что это их мотивация. Они заняли позицию добродетели, мол, мы хорошие парни и выступаем за меньшинства. В этом контексте, они выбрали Камалу Харрис в качестве вице-президента. Она — человек смешанной расы и женщина», — говорит эксперт.

Гарланд Никсон уверен, что у Камалы Харрис нет никаких шансов на победу.

«Она совершенно не компетентна. Когда она баллотировалась в президенты в 2020 году, ей пришлось сойти с дистанции еще до начала гонки. Ее показатели в опросах были низкими, к тому же, у нее очень плохая история в отношении ее способности выступать на публике. Она очень-очень плоха в публичных выступлениях. Итак, Демократическая партия загнала себя в угол», — заключил политический аналитик.

Тем временем, Байден, кажется, начал осознавать, что его шансы победить эту гонку равны нулю. Американский телеканал ABC сообщает, что президент требует провести в США опрос и оценить шансы своего зама на победу в случае, если ей все же придется стать кандидатом вместо него.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения.