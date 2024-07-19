«Что-то с чем-то перепутала»: Долина высказалась о скандале с Бузовой и дресс-коде для артистов

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Певица назвала костюм продолжением артиста.

Лариса Долина выступила против введения дресс-кода для артистов. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Певица уверена, такие законодательные инициативы не уместны, потому что не учитывают сам процесс творчества, который стоит во главе работы артиста.

«Я считаю, что это не очень уместно. Это значит цензура, а это неправильно. Здесь никаких советов я давать не имею права, просто я считаю, что костюм — это продолжение артиста. Это должно очень сильно совмещаться с его органикой. Почему бы не надеть кроссовки на сцену с бейсболкой, если позволяет песня?! Формат песен самый разный и многие артисты очень уверенно одеваются. И хорошо», — говорит Долина.

Певица попыталась припомнить, по какой причине идея введения дресс-кода, вообще, возникла. Когда журналисты напомнили ей о скандальном наряде Ольги Бузовой на концерте в рамках празднования Дня защиты детей в Уфе, вступилась за коллегу по цеху.

«А что, до этого такого не было? Это единичный случай, который надо рассматривать именно так. Ну, девушка что-то с чем-то перепутала. Ну, бывает такое», — подчеркнула Лариса Долина.

Ранее 5-tv.ru писал, почему дочка Долиной всегда готовит для певицы отдельную еду.