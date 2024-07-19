Умер актер Боб Ньюхарт

Фото: www.globallookpress.com / Allan S. Adler

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Ему было 94 года.

Известный американский актер Боб Ньюхарт умер. Об этом рассказал представитель артиста агентству Associated Press.

Ньюхарт скончался на 95-м году жизни. Причиной смерти послужил ряд непродолжительных заболеваний, которые перенес пожилой артист. Вероятно, они подкосили его здоровье.

В Голливуде Ньюхарт был, прежде всего, известен как комик, сыграв потрясающие роли второго плана. Наиболее известными его работами стали «В ясный день увидишь вечность», «Маленькая мисс Маркер», «Блондинка в законе 2», трилогия «Библиотекарь», а также «Несносные боссы».

Актер активно участвовал и в телепроектах, исполнив роль в таких сериалах, как «Скорая помощь» и «Теория большого взрыва», а также участвовал в озвучке популярных «Симпсонов».

Боб Ньюхарт стал лауреатом престижных кинопремий и обзавелся собственной звездой на «Аллее славы».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Мухтара» Игорь Щербак.