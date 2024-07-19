На подмогу: группу пожарных в Якутии усилили авиацией

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Главная сложность тушения пожара заключается в том, что огонь вспыхивает в труднодоступной тайге и сразу переходит на деревья.

Из-за мощных лесных пожаров на подмогу спасателям отправили авиацию. На место происшествия высадили парашютно-пожарную группу. В распоряжение 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места события.

Огонь уже выжег более 900 тысяч гектаров леса. Более полусотни населенных пунктов окутаны смогом от такого сильного возгорания. Помимо привычного тушения теперь пожарным пришлось начать поджигать траву, когда сильный ветер стал гнать на них низовой пожар.

«Высадили нас на северную кромку, ветер встречный на нас пошел, мы начали встречный пал. Вообще ничего не видно. Надеемся, верим, что возьмем», — рассказал Константин Смирных, инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения Авиалесоохраны.

После тушения травы спасателям нужно будет обкопать торфяники, чтобы пожар не возник вновь, сказал парашютист –пожарный Семен Пестряков.

«Чтобы меньше работы нам было, чтобы быстрее дотушить. Если этого не сделать, пожар дальше пойдет по лесу и больше гектаров леса может сгореть», — объяснил он.

Главная сложность в тушении в том, что пламя вспыхивает в труднодоступной тайге, сразу перебрасывается на деревья. Особую тревогу у спасателей сейчас вызывают девять пожаров, которые почти добрались до жилых сел. Поэтому они всеми силами потушить огонь. Для этого даже был вызван самолет-зондировщик, который вызывает искусственный дождь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в нескольких районах Крыма начались крупные природные пожары.