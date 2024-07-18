Пассажиры приземлившегося в Красноярске борта ждут отправления в Сан-Франциско

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудники авиакомпании размещают их на альтернативном рейсе.

Пассажиры приземлившегося в аэропорту Красноярска авиалайнера, который следовал из Индии в США, в данный момент, остаются в авиагавани в ожидании отправления на другом самолете. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил представитель авиакомпании Air India

«По некоторым техническим причинам рейс AI 183 Дели–Сан-Франциско, был перенаправлен в Россию. И он благополучно приземлился», — сообщил сотрудник.

Сотрудники компании держат связь с пассажирами и готовы оперативно проинформировать их, как только станет известно о готовом для них новом борте.

«Они получат новое распределение рейсов в самом аэропорту, и сотрудники Air India уже позаботились об этом. Поэтому они будут проинформированы об этом по мере возможности. В настоящее время мы размещаем их на альтернативном рейсе и проверяем, какие альтернативы есть из России в Сан-Франциско, чтобы они смогли получить альтернативный рейс как можно раньше. Это может занять некоторое время. На данный момент все пассажиры находятся в аэропорту», — подтвердил представитель Air India.

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