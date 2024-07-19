«Непредсказуемый»: новая девушка Деппа рассказала о романе с актером

Фото: www.globallookpress.com / Christina KronÃ©r

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Личная жизнь актера вновь приковывает внимание поклонниц.

Новая избранница знаменитого американского актера Джонни Деппа, Юлия Власова, рассказала о характере артиста и об их отношениях. По словам девушки, они познакомились в 2021 году.

В разговоре с KP.RU Юлия Власова рассказала, что именно привлекло ее внимание к знаменитости.

«Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным», — рассказала 28-летняя возлюбленная одного из самых известных сердцеедов.

Известно, что Юлия Власова родилась в Екатеринбурге. У нее два высших образования, одно их которых она получила в Чехии.

«В данный момент я активно работаю над развитием собственного дела. Это требует много усилий и времени, но приносит огромное удовольствие», — добавила девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джонни Депп обрел счастье с русской девушкой. Актер старается прийти в себя после скандального развода и наладить свою жизнь.