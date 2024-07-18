Начала терять имущество: спорткар Ивлеевой арестовали из-за долгов по налогам

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер приобрела иномарку в прошлом году, оформив кредит на семь лет.

Иномарку блогера Анастасии Ивлеевой стоимостью 40 миллионов рублей, арестовали из-за ее долгов по налогам. Эта информация следует из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Спорткар знаменитость приобрела в прошлом году, оформив кредит на семь лет. Но теперь на машину наложили запрет на административные действия. Однако Ивлеева до сих пор продолжает ездить на иномарке и даже нарушает правила дорожного движения. К примеру, за последние дни блогер превысила скорость и получила штраф. Но для Ивлеевой это не первое наказание за правонарушение. Только за год у нее скопилось 72 штрафа на 100 тысяч рублей.

О долге Ивлеевой стало известно 16 июля. Она задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 21 миллион рублей. Причем это в два раза больше той суммы, которая числилась за блогером всего несколько недель назад.

Ивлеева не может погасить долги уже несколько месяцев, а они продолжают стремительно расти. По всей видимости, к ним прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов.

Месяцем ранее ФНС заблокировала счета Ивлеевой. Деятельность ряда компаний, где звезда была учредителем, приостановлена, часть других проходят процедуру банкротства.

Проблемы начались у Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки», на которой она выступила организатором. Среди гостей тогда засветились Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Некоторые из звездных участников мероприятия до сих пор не могут восстановить пошатнувшуюся репутацию и прийти в себя после шквала критики от россиян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФНС хочет взыскать с блогера Гусейна Гасанова имущество за многомиллионные долги.