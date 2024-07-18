«Все классно и практично»: Фомин рассказал о стоимости своего ремонта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Как оценивает артист российских производителей?

Знаменитый певец и шоумен Митя Фомин опроверг распространяющиеся слухи о том, что стоимость его ремонта обошлась в 30 миллионов рублей. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Белые ночи».

О приблизительной стоимости своего ремонта Фомин рассказал, отвечая на вопрос о самых нелепых новостях про него в СМИ.

«Если бы так, вы знаете, то, наверное, у меня был бы там оникс, какая-то дорогая импортная итальянская мебель, какие-нибудь супер-девайсы. У меня, на самом деле, все классно, все очень практично», — признался артист.

Митя Фомин признался, что сумму журналисты завысили в восемь или десять раз и якобы он сделал ремонт за три-пять миллиона рублей. Кроме того, музыкант оценил российских производителей. По его словам, в России «стали делать хорошо».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Митя Фомин относится к «Уколам красоты». По словам знаменитости, он перепробовал уже многие услуги косметолога и рад, что есть эта возможность.