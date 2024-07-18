Иван Чуйков поранился, уходя от столкновения с ребенком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Ведущий катался на самокате по городу.

Актер и ведущий развлекательных мероприятий Иван Чуйков поранился, когда катался на самокате по городу. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Внезапно на пути артиста появился ребенок, он буквально выбежал под колеса. Чтобы избежать столкновения, Чуйкову пришлось сделать резкий маневр и он упал, до крови поранив руки. Ссадины актер демонстрирует на видео.

Сейчас Иван Чуйков вместе с актрисой Агатой Муцениеце является ведущим международного фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. У знаменитости поцарапаны до крови области выше локтей. Чуйков попытался упасть, не поранив лицо. На кадрах видно, что ему это успешно удалось.

В Санкт-Петербурге 17 июля на сцене Ледового дворца, стартовал музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Это самый громкий фестиваль лета, с богатой историей и потрясающим составом артистов, чьи имена на слуху у миллионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце и Чуйков не смогли сдержать чувства друг к другу перед публикой.