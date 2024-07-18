В Красноярске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Индии в США

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Пассажиров рейса разметили в зале вылета международных рейсов.

Летевший из Индии в США пассажирский самолет, в котором в ходе полета сработал датчик задымления, благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом «Известиям» сообщали в пресс-службе авиагавани. Известно, что рейс выполняла компания Air India.

«Диспетчеры ГК по ОрВД оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Через пять минут лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», — сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко.

На борту самолета находились 243 человека. Их оперативно разметили в зале вылета международных отправлений. Сам борт готовят к осмотру местных техников.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет британских ВВС заметили в небе над Украиной.