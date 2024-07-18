Кричала и вырывалась: в Ижевске неизвестный выкинул школьницу из окна

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В результате трагедии погибли оба.

В Ижевске 25-летний мужчина заманил школьницу на 17 этаж жилого дома на улице 10 лет Октября и сбросил ее вниз. Сам он погиб, выпав следом. Школьнице было 12 лет. О подробностях страшной трагедии пока неизвестно.

«Когда я проходила мимо места трагедии, видела, как они там лежат, я даже не подумала, что это она. Я пришла домой, рассказала мужу, что погибла девочка лет 10. Такой маленькой она была», — рассказала мама подруги погибшей девочки в беседе с KP.RU.

Школьница была из многодетной семьи, в которой росло пятерых братьев и сестер. По воспоминаниям знакомых, 12-летняя девочка была очень скромной.

В тот момент, когда к ней подошел незнакомец, школьница была среди друзей.

«Просто внутри ЖК очень хорошая, большая детская площадка, вот они туда и шли все. Но это случилось не на той площадке, а в маленьком дворике дома, стоящего буквой „п“. Там и дети-то особо никогда не гуляли, только если мамочки с колясками», — рассказал один из очевидцев.

Прям на глазах у толпы ребят 25-летний юноша в буквальном смысле потащил девочку с детской площадки. По рассказам очевидцев, он насильно ее тащил, хоть школьница и старалась сопротивляться.

Юноша невысокого роста мог показаться ребятам знакомым девочки. Возможно, они решили, что все это просто шутка. Никто не попытался выяснить, кто этот человек, и не попытался встать на ее защиту. Так они оказались на балконе 17 этажа.

Что именно произошло до того, как мужчина сбросил девочку с балкона, остается загадкой. Пока не известны и причины его поступка. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить следствию.

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