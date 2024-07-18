Травма или нет: Басков чуть не сгорел во время выступления на сцене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Артист выступил в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Народный артист Российской Федерации Николай Басков, возможно, пострадал во время своего выступления на сцене в ходе музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга». Кадры неприятного инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Выступление эстрадного певца сопровождалось фееричным файер-шоу, то и дело специальные устройства, установленные справа и слева вдоль сцены, выбрасывали в воздух столпы искр. В какой-то момент, артист, видимо, отступил ближе к краю как раз в тот момент, когда появился очередной огненный фонтан.

Искры накрыли Баскова с головой, могли попасть в лицо, в глаза. Впрочем, артисту, кажется, все было нипочем.

«Ой, чуть не сожгли!» — отшутился Басков и допел свой хит.

В итоге артист, несмотря на планы, не вышел к журналистам. О причинах можно только догадываться. Возможно, ему потребовалась медицинская помощь, а, возможно, он просто убежал, потому что торопился на самолет — в этот день артист должен был улететь из северной столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия фанатов Бузовой «атаковала» соцсети ее обидчика Баскова.