Умер актер из «Мухтара» Игорь Щербак

Фото: Кадр из сериала «Нюхач-2 », 2015 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист скончался на 69-м году жизни.

Скончался советский и украинский актер театра и кино Игорь Щербак. Об этом в социальных сетях написал Киевский академический Молодой театр.

«Ушел из жизни заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — говорится в сообщении.

В театре не назвали точную причину смерти актера.

Игорь Щербак родился в 1956 году. Он получил образование в Киевском государственном театральном институте имени Карпенко-Карого, после чего начал свою актерскую карьеру. Щербак играл в Киевском театре оперетты и в Молодом театре.

За свою карьеру Щербак снялся в 15 фильмах, включая популярные сериалы «Возвращение Мухтара», «Скорая помощь», «Любимая учительница».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер польский актер из «Глухаря» и «Дежа вю» Ежи Штур в больнице. О причинах смерти не сообщается, однако известно, что у актера были проблемы серьезные проблемы со здоровьем.