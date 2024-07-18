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Как отмечают бойцы, сейчас передвигаться на позиции безопаснее днем, чем ночью.

Бойцы добровольческой бригады «Эспаньола» показали работу водителей на линии фронта.

Как отмечают бойцы, сейчас передвигаться на позиции безопаснее днем, чем ночью. На каждой машине включена система РЭБ для противодействия беспилотникам. От очередного преследования уходит боец бригады «Эспаньола» с позывным «Стульба», когда движение в небе заметил другой автомобиль.

«Услышать, ты услышишь его (беспилотник. — Прим. ред) только уже непосредственно очень близко», — сказал «Стульба».

Затем группа пересаживается на квадроцикл, которые более маневренный и быстрый на пересеченной местности.

«Мы стараемся передвигаться на максималках, 90-100 километров. Чем плюс у квадроцикла? Это менее заманчивая цель, чем, например, как „буханка“ или какой-то КамАЗ, потому что он более маневренный», — говорит боец бригады «Эспаньола» с позывным «Айс».

Командир РМТО бригады «Эспаньола» с позывным «Бамси» отмечает, что водители являются ядром обеспечения бойцов на позициях. Машины обслуживаются после каждого выезда ежедневно.

«Машина съездила туда, вернулась обратно — все, сразу в ремонт, все сразу делается, чтобы она ездила каждый день», — пояснил «Бамси»

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.