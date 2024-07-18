Мезенцев и глава МИД Белоруссии Рыженков обсудили вопросы союзной повестки

Фото, видео: mfa.gov.by/ МИД Республики Белоруссии; Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

Стороны обменялись мнениями по поводу финансирования совместных проектов.

В ходе встречи с новым министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым были представлены 18 июля запросы на формирование новых программ проектов Союзного государства. Об этом по итогам переговоров заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам союзной повестки, включая порядок финансирования и реализации программ и проектов. Госсекретарь обозначил, что министр Белоруссии был проинформирован о подходах сторон к формированию проекта бюджета Союзного государства на 2025 год.

«Были представлены запросы ряда министерств и ведомств как государственных заказчиков на формирование новых программ и проектов Союзного государства, которые формируются на нынешнем этапе и, возможно, будут финансироваться из союзного бюджета», — сказал он.

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства имеет приоритетное значение. Это обеспечит, в свою очередь, высокий уровень конкурентоспособности продукции, производимой в Белоруссии и России, говорит Мезенцев.

Кроме того, обсуждались ряд кадровых вопросов, а также этапность работы над реализацией плана мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства и предложениях сторон в повестку дня заседания Совета Министров и Высшего государственного совета.

«Был сделан акцент на важности участия белорусской делегации в предстоящем Восточном экономическом форуме в сентябре текущего года во Владивостоке», — добавил Государственный секретарь Союзного государства.

Стоит отметить, что в ходе встречи Мезенцев подтвердил готовность принять участие во второй международной конференции высокого уровня по евразийской безопасности, которая пройдет в белорусской столице с 31 октября по 1 ноября 2024 года.

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