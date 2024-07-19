Нельзя заставлять: врач рассказал, как нужно выстраивать рацион ребенка

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Какие простые правила помогут сформировать уже в детстве правильные пищевые привычки?

Некоторые продукты стоит исключить из рациона ребенка и заменить их на более полезные альтернативы. Об этом рассказала в разговоре с порталом Газета.ру врач-педиатр Инесса Мисюра.

По словам специалиста, польза грудного молока для младенца зависит от сбалансированности рациона мамы. Поэтому кормящим женщинам необходимо следить и за пищей для себя.

«Одни эксперты советуют кормящим матерям есть все подряд, другие — соблюдать строжайшую диету. Но истина посередине: если у ребенка нет проблем с животом и хороший стул, мама может есть по чуть-чуть все», — пояснила врач.

В качестве прикорма детям можно давать пюре. Однако овощи и фрукты для этого лучше выращивать самостоятельно, чтобы была уверенность в их качестве. Если такой возможности нет, то педиатр рекомендует покупать заводское питание, так как оно проходит строгий контроль.

После года, когда ребенок начинает жевать, врач не рекомендует позволять детям фастфуд, жаренную и соленую пищу. В этот период детям нужно постепенно и очень избирательно давать новую для них еду.

«Из рациона детей младшего школьного возраста нужно исключить энергетики, кофе, грибы, соления и сладкие газировки. Полный запрет фастфуда невозможен, как и разговоры о его вредности и опасности: ребенка не убедят аргументы, что через много лет у них начнутся проблемы с поджелудочной железой. Но можно минимизировать его риски. Если вы раз в две недели сходите в фастфуд, особого вреда не будет», — посоветовала врач.

Педиатр подчеркнула, что принуждение ребенка к еде недопустимо. Однако родители часто задают вопрос: как быть, если ребенок категорически отказывается от каши, но с удовольствием ест конфеты? В такой ситуации врач рекомендует родителям пересмотреть свои пищевые привычки и не покупать такие вредные продукты вовсе.

Врач также добавила, что детям в возрасте от 6 до 10 лет необходимо около 2500 килокалорий в день. С 10 лет и старше эта цифра возрастает до 3500 килокалорий. Для детей, активно занимающихся спортом, рекомендуется добавить к этим значениям 300-500 килокалорий в день.

«Завтрак должен быть обязательно. С утра лучше всего есть кашу (можно с фруктами, ягодами): это медленные углеводы, дающие постепенную энергию. Самые полезные каши: гречневая, овсяная, перловая. На обед можно давать овощной суп и овощи (крупу) с котлетой или рыбой. На ужин — крупу (овощи) с рыбой или мясом. Можно творожные блюда. Идеальные перекусы: яблоко, морковь, банан, груша, кефир», — резюмировала педиатр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приучить детей питаться правильно. По словам специалиста, именно родители чаще всего взнакомят их с вредной едой.