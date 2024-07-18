«Считала себя плохой матерью»: почему Лолита отдала единственную дочь бабушке

Фото: Никитченко Елена / ТАСС

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Певица только недавно решилась рассказать о страшном диагнозе уже 25-летней Евы.

Певица Лолита призналась, что из-за тяжелого графика ей пришлось поручить воспитание и уход за единственной наследницей Евой, страдающей синдромом Аспергера, своей матери. Об этом звезда рассказала в одной из телевизионных программ писателю Александру Цыпкину.

На протяжении многих лет Лолита зарабатывала деньги на дорогостоящее лечение дочери.

Иногда Милявская считала себя «плохой матерью», так как не могла уделить достаточное количество времени Еве. Но она понимала, что в ином случае не смогла бы заработать достаточное количество средств на ее лечение.

«Потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка, потому что у меня ребенок с синдромом Аспергера. Это достаточно внушительное лечение на протяжении всей жизни», — рассказала Лолита.

У 25-летней наследницы Лолиты синдром Аспергера. Это редкая форма аутизма, при которой нарушена социальная коммуникация. По словам знаменитости, болезнь не мешает девушке жить полноценной жизнью.

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