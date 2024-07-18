Снова конфуз: Байден забыл имя главы Пентагона и назвал его «чернокожим мужчиной»

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis/POOL

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Он рассчитывает после выборов снова занять пост президента, но при этом не помнит имена чиновников.

Президент США Джо Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной». Так «гениально» он попытался выкрутиться во время интервью телеканалу BET в среду, 18 июля.

«Посмотрите на то, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что я назначил на пост министра обороны того чернокожего мужчину. <…>. Я имею в виду с критикой из-за того, кого я назначил на посты», — сказал Байден, его слова приводит Mediaite.

Президент попытался вспомнить, как зовут Ллойда Остина, но ничего не получилось. Тогда он попытался выйти из конфузной ситуации и напомнил, что судья Верховного суда Кетанджи Браун Джексон тоже темнокожая.

Как отметил портал, все еще неизвестно, Байден решил, что пост министра обороны занимает Браун, или же упомянул ее, перечисляя высокопоставленных афроамериканцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден заразился коронавирусом, болезнь встала на его пути к переизбранию президентом США. Сам лидер заявлял, что выйдет из гонки, если врачи диагностируют у него какое-либо заболевание. Тем временем на фоне заражения COVID-19 демократы уже делают ставки. Покинет ли теперь Байден президентскую гонку или останется в ней?